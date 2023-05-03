Совокупная стоимость проектов, которые предполагается включить в мастер-план агломерации Кавказских Минеральных Вод, составит около 700 млрд рублей до 2030 года. Из них примерно 350 млрд рублей обеспечат частные инвесторы, рассказал журналистам директор по развитию городской среды ДОМ.РФ Антон Финогенов в кулуарах Кавказской инвестиционной выставки в Минеральных Водах во вторник.

"Для Кавказских Минеральных Вод до 2030 года план инвестиций - около 700 млрд рублей. 350 млрд рублей - это в том или ином виде бюджетные деньги. И это должно к 2030 году дать не меньше 350 млрд рублей частных инвестиций", - сказал он, комментируя стоимость мероприятий мастер-плана агломерации.

Финогенов напомнил, что работа над мастер-планом агломерации Кавказских Минеральных Вод разделена на четыре этапа. На третьем этапе готовилась стратегия развития региона в целом, на четвертом этапе план должен быть детализирован для Железноводска, Ессентуков и Пятигорска.

"Третий этап сейчас на финальной стадии согласования. Мы рассчитываем в июне третий этап завершить. К четвертому этапу мы параллельно приступили. Рассчитываем до конца лета представить первую версию четвертого этапа и за осень согласовать", - резюмировал он.

Разработка мастер-плана Кавминвод ведется по поручению правительства РФ. Он должен помочь создать согласованную систему градостроительного развития региона и найти точки роста для агломерации. Регион Кавказские Минеральные Воды включает Пятигорск, Железноводск, Кисловодск и Ессентуки. В этих городах находятся более 130 санаторно-курортных учреждений, водолечебниц и гостиниц.

О росте турпотока в Дербент и Кисловодск

В свою очередь, главный архитектор Дербента Иса Магомедов сообщил, что турпоток в город с 2019 по 2022 год вырос почти в шесть раз благодаря реализации проектов мастер-плана.

"В 2019 году у нас показатель - 155 тыс. туристов в городе, в 2022 году этот показатель - 900 тыс., при том, что, согласно стратегии мастер-плана, мы должны были к 2025 году получить 500 тыс. туристов, то есть мы перевыполнили эту цифру, опережая срок", - сказал Магомедов, добавив, что турпоток вырос благодаря правильной реализации мастер-плана развития города и геополитическим условиям.

Кроме того, как отметил глава города-курорта Кисловодска Евгений Моисеев, после снятия коронавирусных ограничений ежегодный рост турпотока составляет 40%. "Рост числа туристов у нас двукратный. Мы уже давно перешли 10%. [Турпоток ежегодно растет на] 30-40%. Вот у нас этот год идет к прошлому опять плюс 45%, а тот шел опять 40% к 2021 году", - сказал Моисеев, добавив, что за прошедшие пять лет в городе в два раза выросло число зарегистрированных отдыхающих.

В январе Моисеев сообщил, что Кисловодск в 2022 году посетили более 376 тыс. человек, а суммарная загрузка санаториев города превысила 80%.

О выставке

Кавказская инвестиционная выставка проходит под руководством Министерства экономического развития Российской Федерации. Организатором мероприятия является Фонд Росконгресс. Стратегический партнер - АО "Кавказ.РФ". ТАСС - информационный партнер.