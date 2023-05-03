Объем необходимых средств для строительства трассы между курортом "Архыз" в Карачаево-Черкесии и "Красная поляна" в Краснодарском крае оценивается в 92 млрд рублей. Об этом сообщил в среду в ходе совещания правкомиссии по развитию СКФО под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина на Кавказской инвестиционной выставке председатель совета директоров АО "Агрокомплекс" имени Н. И. Ткачева, инвестор "Архыза" Александр Ткачев.

"Дорога в три раза увеличит туристический поток на Кавказ - до 10 млн туристов в год. По оценкам, капитальные затраты на строительство дороги от "Архыза" до "Красной поляны" составит 92 млрд рублей в ценах 2021 года", - сказал он.

Ткачев отметил, что трасса станет драйвером экономического развития округа, будет способствовать росту товарооборота и туристического потока.

"Минэкономразвития подготовило предложения по реализации проекта на принципах концессионного соглашения. Прошу вас дать поручение Минтрансу и всем заинтересованным органам проработать этот вопрос", - обратился он к премьер-министру.

Ранее сообщалось, что проект дороги, которая соединит северокавказские республики с Черноморским побережьем, разрабатывается с начала 2017 года. Существующая дорога из Кисловодска в Сочи составляет около 700 км, строительство новой трассы предположительно должно сократить путь вдвое.

Кавказская инвестиционная выставка направлена на развитие регионов, входящих в состав СКФО. Мероприятие собирает ключевых инвесторов, инициаторов инвестпроектов, институты развития, банки и руководство регионов Северного Кавказа. Выставка проходит под руководством Министерства экономического развития Российской Федерации, организатором мероприятия является Фонд Росконгресс, стратегический партнер - АО "Кавказ.РФ". ТАСС - информационный партнер.