3 мая 2023 года на площадке сооружения АЭС «Эль-Дабаа» в Египте (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик – Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») залили «первый бетон» в фундаментную плиту энергоблока № 3. Строительство на третьем энергоблоке перешло в основную стадию.

Обращаясь к присутствующим, Амгед Эль-Вакиль, председатель Совета директоров Управления по атомным электростанциям Египта, отметил успехи проекта строительства АЭС «Эль-Дабаа»:

«Сегодняшняя церемония свидетельствует о достижениях, ставших результатом совместных и непрерывных усилий рабочих групп. В прошлом году были достигнуты многие ключевые этапы проекта, включая заливку «первого бетона» для энергоблоков № 1 и № 2 и поставку устройства локализации расплава для первого энергоблока. Работы по проекту идут в соответствии с согласованными временными графиками, и все присутствующие на сегодняшней встрече стали очевидцами заливки «первого бетона» для энергоблока № 3, а также отметили самоотверженную работу команд, стремившихся к достижению этой общей цели. Мы уверены, что в дальнейшем будут иметь место выдающиеся достижения, направленные на успешную реализацию проекта строительства первой АЭС в Египте».

«Начало строительства третьего энергоблока АЭС «Эль-Дабаа» говорит о том, что проект набирает темп. В прошлом году был дан старт работам на первом и втором энергоблоках. Сегодня мы делаем еще один важный шаг - приступаем к основному этапу сооружения энергоблока № 3. Для АО АСЭ строительство энергоблоков по проекту ВВЭР-1200 – уже привычный и хорошо отработанный процесс, что позволило нам отладить процесс изготовления оборудования и сформировать костяк строительного персонала. С другой стороны, проект сооружения АЭС «Эль-Дабаа» имеет свои индивидуальные особенности. Благодарю наших египетских партнеров за слаженную совместную работу. Вместе мы добьемся успеха в реализации этого грандиозного проекта», - отметил старший вице-президент по управлению проектами сооружения АЭС АО «АСЭ» Александр Корчагин.

Ранее, 29 марта 2023 года Управление по ядерному и радиологическому регулированию Египта выдало разрешение на сооружение третьего энергоблока АЭС «Эль-Дабаа», что позволило приступить к работам по заливке бетона.

АЭС «Эль-Дабаа» – первая атомная электростанция в Египте, которая будет построена в городе Эль-Дабаа провинции Матрух на берегу Средиземного моря, примерно в 300 км к северо-западу от Каира. АЭС будет состоять из 4-х энергоблоков мощностью по 1200 МВт каждый с реакторами типа ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор) поколения III+. Это технология новейшего поколения, которая уже имеет референции и успешно работает. В России работает четыре блока с реакторами этого поколения: по два реактора – на площадке Нововоронежской и Ленинградской атомных электростанций. За пределами России в ноябре 2020 года к сети был подключен один энергоблок с реактором ВВЭР-1200 на Белорусской АЭС.

Сооружение АЭС осуществляется в соответствии с пакетом контрактов, вступивших в силу 11 декабря 2017 года. Согласно контрактным обязательствам российская сторона не только построит станцию, но и осуществит поставку российского ядерного топлива на весь жизненный цикл атомной электростанции, а также окажет египетским партнерам помощь в обучении персонала и поддержку в эксплуатации и сервисе станции на протяжении первых 10 лет ее работы. В рамках еще одного соглашения российская сторона построит специальное хранилище и поставит контейнеры для хранения отработавшего ядерного топлива.

Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом» объединяет ведущие компании атомной отрасли: АО «Атомстройэкспорт» (Москва, Нижний Новгород, филиалы в России и за рубежом), Объединенный проектный институт – АО «Атомэнергопроект» (Московский, Нижегородский, Санкт-Петербургский филиалы – проектные институты, филиалы в России и за рубежом, изыскательские филиалы) и дочерние строительные организации. Инжиниринговый дивизион занимает первое место в мире по портфелю заказов и количеству одновременно сооружаемых АЭС в разных странах мира. Порядка 80% выручки дивизиона составляют зарубежные проекты. Инжиниринговый дивизион реализует проекты по сооружению АЭС большой мощности в России и других странах, оказывает полный спектр услуг EPC, EP, EPC(M), включая управление проектом и проектирование, и развивает Multi-D технологии для управления сложными инженерными объектами. Дивизион опирается на достижения российской атомной отрасли и современные инновационные технологии. www.ase-ec.ru

Россия последовательно развивает международные торгово-экономические взаимоотношения, делая упор на сотрудничество с дружественными странами. Несмотря на внешние ограничения отечественная экономика наращивает экспортный потенциал, осуществляет поставки товаров, услуг и сырья по всему миру.

Источник: Управление коммуникаций Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом»