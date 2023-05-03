В Санкт-Петербурге объявлен тендер на строительство здания поликлиники для взрослых, на территории, ограниченной проспектами Маршала Блюхера и Лабораторным, Бестужевской улицей и Кушелевской дорогой, сообщает RosTender.info.

Для возведения здания выделили участок №77 в Калининском районе. Фонд капитального строительства и реконструкции принимает заявки на участие до 19 мая. Начальная цена контракта – 1,3 млрд рублей.

В составе поликлиники на первом этаже предусмотрен кабинет врача-инфекциониста с отдельным входом, помещения лучевой диагностики, физиотерапии, лечебной физкультуры. На втором и третьем этажах разместят хирургический и эндоскопический блок, а также отделения функциональной диагностики, онкологии. В Санкт-Петербурге построят поликлинику в Калининском районе за 1,3 млрд

Ранее RosTender.info сообщал, что в Санкт-Петербурге потратят 30 млрд на строительство четырех медучреждений. Помимо взрослой поликлиники на проспекте Маршала Блюхера, в Сестрорецке откроется многопрофильный лечебно-диагностический корпус по улице Борисова. На Авангардной улице построят сразу два учреждения – детский центр хирургии врожденных пороков развития и восстановительного лечения и здание высокотехнологического медицинского корпуса больницы № 15.