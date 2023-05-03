В Усть-Куте отремонтируют мост через Лену за 312,9 млн

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В городе Усть-Куте Иркутской области капитально отремонтируют мостовой переход через реку Лена, сообщает RosTender.info.
Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области проводит тендер. Прием заявок на участие открыт до 24 мая, начальная цена контракта – 312,9 млн рублей. На подведение итогов выделят два дня.
Длина моста составляет 394,79 метров. Проектом предусмотрена замена земляного полотна, основания дорожной одежды и верхнего слоя покрытия. Участок обустроят дорожными знаками, барьерным ограждением и разметкой.
Ожидается, что работы завершатся во второй половине ноября 2024 года. Мероприятия пройдут за счет средств федерального и областного бюджета.
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