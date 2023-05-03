 

Энергетики Юго-Западного филиала "Россети Кубань" прошли обучение по технологиям работ под напряжением

3 мая 2023, 17:50 303 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Кубань
Авторы и источники / Правообладателям

Бригада Юго-Западного филиала компании «Россети Кубань» завершила обучение методам проведения работ под напряжением на базе корпоративного энергетического института повышения квалификации в Краснодаре. Специалисты сдали практический экзамен на электроустановках, находящихся под рабочим напряжением.

В рамках программы бригада Холмского сетевого участка Абинского района электрических сетей (РЭС) прошла трехнедельный курс обучения в условиях, приближенных к реальным, на воздушных и кабельных линиях электропередачи без отключения потребителей в распределительных сетях до 1000 вольт. В ходе практических занятий слушатели отработали навыки управления люлькой автогидроподъемника и работы на электроустановках, находящихся под рабочим напряжением.

– Для нашей зоны обслуживания, где есть горная местность, технология работы под напряжением очень актуальна, она позволяет минимизировать неудобства для потребителей при проведении ремонтов, в том числе в сезоны повышенной нагрузки на сети, – отметил мастер Холмского сетевого участка Абинского РЭС Сергей Надыкта.

Данная образовательная программа «Россети Кубань» является проектом Группы компаний «Россети» по внедрению новых технологий проведения работ под напряжением.

Обсудить на форуме
Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно