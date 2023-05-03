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Бригада Юго-Западного филиала компании «Россети Кубань» завершила обучение методам проведения работ под напряжением на базе корпоративного энергетического института повышения квалификации в Краснодаре. Специалисты сдали практический экзамен на электроустановках, находящихся под рабочим напряжением.
В рамках программы бригада Холмского сетевого участка Абинского района электрических сетей (РЭС) прошла трехнедельный курс обучения в условиях, приближенных к реальным, на воздушных и кабельных линиях электропередачи без отключения потребителей в распределительных сетях до 1000 вольт. В ходе практических занятий слушатели отработали навыки управления люлькой автогидроподъемника и работы на электроустановках, находящихся под рабочим напряжением.
– Для нашей зоны обслуживания, где есть горная местность, технология работы под напряжением очень актуальна, она позволяет минимизировать неудобства для потребителей при проведении ремонтов, в том числе в сезоны повышенной нагрузки на сети, – отметил мастер Холмского сетевого участка Абинского РЭС Сергей Надыкта.
Данная образовательная программа «Россети Кубань» является проектом Группы компаний «Россети» по внедрению новых технологий проведения работ под напряжением.
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