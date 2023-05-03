"Газпром" планирует до 2025 года инвестировать порядка 65 млрд рублей в развитие газоснабжения Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). При этом компания поддерживает создание единых операторов теплоснабжения в регионах СКФО для улучшения расчетов за потребленный газ со стороны теплоснабжающих организаций, сообщил глава "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов в ходе Кавказской инвестиционной выставки в Минеральных Водах.

"Инвестиции ПАО "Газпром" до 2025 года только в развитие систем газоснабжения республик [СКФО] зафиксированы на уровне 56,9 млрд рублей. Это - громадные инвестиции на строительство межпоселковых газопроводов, газопроводов-отводов и ГРС, то есть развитие магистральной и газораспределительной инфраструктуры, а также уже заключено контрактов на 8,2 млрд рублей на догазификацию. Догазификация - это строительство газопровода до границ земельного участка заявителя в уже газифицированных населенных пунктах. 57 плюс 8 - 65 млрд рублей инвестиции "Газпрома" в развитие систем газоснабжения и доведения газа до земельных участков заявителя", - сказал он.

Потенциал догазификации в СКФО составляет 39 тыс. домовладений, из которых 25 тыс. уже подали заявки на подведение газа до участков. Все они будут удовлетворены в текущем году, отметил Густов.

"Здесь, конечно, вкладывая такие средства в газификацию, в развитие энергетики на природном газе, хочется получать 100-процентную оплату за поставленный природный газ. Вопрос создания единых операторов теплоснабжения в СКФО, то есть решение вопроса оплаты за газ теплоснабжающих организаций, приобретает для нас важнейший смысл на Кавказе", - подчеркнул глава "Газпром межрегионгаза".

О выставке

Кавказская инвестиционная выставка, как отмечают в Росконгрессе, направлена на развитие регионов, входящих в состав СКФО. Мероприятие соберет ключевых инвесторов, инициаторов инвестпроектов, институты развития, банки и руководство регионов Северного Кавказа. Будут презентованы новые экономические векторы и бизнес-идеи, а также актуальные направления и стратегии развития.

Выставка проходит под руководством Министерства экономического развития Российской Федерации. Организатором мероприятия является Фонд Росконгресс. Стратегический партнер - АО "Кавказ.РФ". ТАСС - информационный партнер