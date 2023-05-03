Авторы и источники / Правообладателям Контейнерный терминал создается на территории Владивостокской ТЭЦ-2 Фото: minvr.gov.ru

Компания «ВЭЛ» в статусе резидента свободного порта Владивосток (СПВ) создаст во Владивостоке универсальный логистический терминал общей ёмкостью 2700 TEU. Объект, ввод которого намечен на начало 2025 года, будет оснащен современным оборудованием и техникой: портовыми перегружателями, ричстакерами, а также получит прямой выход к Транссибу. Мощности сухого порта будут рассчитаны на широкий круг клиентов, заинтересованных в отправке контейнерных грузов по железной дороге. Объем вложений в проект по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) составит около 2,5 млрд рублей, будет создано более 200 рабочих мест.

«В процессе реализации инвестиционного проекта закупим современные терминальные машины и оборудование, позволяющие максимально быстро и эффективно обрабатывать грузы. Среди прочего это складские козловые контейнерные краны на пневмоходу и на железнодорожном ходу, которые отличаются большой грузоподъемностью, надежностью и прочностью, высокой эффективностью работы при перегрузке контейнеров. Также приобретем ричстакеры - погрузчики для работы с контейнерами. Они предназначены для обработки всех типов контейнеров, включая рефрижераторные, способны выполнять погрузочно-разгрузочные работы. Будут задействованы вилочные погрузчики, тягачи и прицепы. На территории терминала реконструируем имеющиеся железнодорожные пути, примыкающие к станции "Гайдамак", что предоставит прямой выход к Транссибирской железнодорожной магистрали», - сообщил генеральный директор ООО «ВЭЛ» Алексей Матющенко.

Он отметил, что ёмкость терминала составит 2700 TEU, грузооборот 130 000 TEU в год. Основной специализацией сухого порта станет обработка контейнерных экспортных грузов российских предприятий, поступающих железнодорожным транспортом из других регионов России и следующих на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Небольшая удаленность от крупнейших морских портов Владивостока станет конкурентным преимуществом нового терминала. За счет этого клиенты – широкий круг компаний, заинтересованных в отправке контейнерных грузов по железной дороге, - смогут снизить расходы на доставку груза, сократить сроки доставки, что является ключевым показателем в логистике.

«Налоговые льготы и административные преференции, предоставляемые режимом СПВ, позволят запустить проект в намеченные сроки, оснастить терминал современным и производительным оборудованием, принять на работу квалифицированных сотрудников с опытом. Прежде всего поддержку окажут нулевые налоги на прибыль и имущество первые пять лет, сниженные до 7,6% страховые взносы», - подчеркнул Алексей Матющенко.

Новый логистический комплекс будет расположен на площадке Владивостокской ТЭЦ-2, участок под него был высвобожден в процессе модернизации и перевода энергообъекта на газовое топливо.

«Компания «ВЭЛ» является дочерней структурой РусГидро. Реализация уникального инвестпроекта позволит вовлечь в экономическую деятельность высвобождаемые благодаря сокращению угольного поля и топливного хозяйства площади ВТЭЦ-2. Сам проект поможет удовлетворить повышающийся спрос на логистическую инфраструктуру на Дальнем Востоке», - заявил директор Департамента стратегических сделок ПАО «РусГидро» Дмитрий Беляев.

По словам заместителя генерального директора по сопровождению инвестиционных проектов КРДВ Сергея Скалия, логистика является одной из важнейших для Дальнего Востока отраслей и одной из самых популярных сфер, в которых реализуют проекты резиденты СПВ.

«С разворотом экономики страны на Восток мы наблюдаем рост количества таких проектов. Сегодня 344 резидента СПВ работают в сфере логистики и транспорта. При поддержке государства бизнес фактически вложил в экономику Дальнего Востока 162,9 млрд рублей, создал 10,7 тыс. рабочих мест. В работу введены около 80 предприятий, это логистические терминалы, холодильные склады, стивидорные компании, 3PL операторы, порты. Все они вносят значительный вклад в развитие логистики макрорегиона, снабжение рыбопродукцией центральных регионов страны, укрепление экономических связей с дружественными странами. Проект компании «ВЭЛ» также будет работать на повышение уровня экономического и социального развития Дальнего Востока, экспортного потенциала России», - сказал Сергей Скалий.

Свободный порт Владивосток распространен на 22 муниципальных образования в пяти регионах Дальнего Востока. По соглашениям с КРДВ, проекты реализуют более 2 тыс. резидентов. В экономику округа уже вложено 374 млрд рублей частных инвестиций, создано 44,3 тыс. рабочих мест, запущенно более 400 предприятий. С 2022 года режим свободного порта Владивосток стал привлекателен и для малого бизнеса. Минимальный порог капвложений для получения статуса резидента СПВ снижен в 10 раз – с 5 млн до 500 тыс. рублей.