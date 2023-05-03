Как производят настоящий резиновый кабель?
В ходе реализации ремонтной программы 2023 года специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» проводят технические мероприятия в распределительных сетях 10/0,4 кВ в Ирафском районе республики.
До конца этого года работы пройдут на территории 36 населенных пунктов, где проживают около 15 тысяч человек. Большая часть сёл отдаленного района расположена в горной местности.
Всего специалисты проведут текущий и капитальный ремонт 15 трансформаторных подстанций (ТП) и 8 км линий электропередачи. Запланированы работы по замене 85 опор и около 5 км ветхого провода с применением самонесущего изолированного (СИП). СИП более надежен, устойчив к механическим повреждениям и сложным погодным условиям. Использование современного провода позволяет значительно повысить качество электроснабжения потребителей, снизить потери электроэнергии, а также эксплуатационные и ремонтные затраты.
Комплекс технических мероприятий направлен на обеспечение надежного электроснабжения жителей района, объектов здравоохранения и образования, туристических баз.
Всего на реализацию ремонтной кампании в Ирафском районе «Россети Северный Кавказ» направят порядка 5 млн рублей.
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