RusCable Insider #310
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Холдинг «ТАГРАС» с 18 по 19 мая примет участие в 14-м Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023». Мероприятие пройдет на территории МВЦ «Казань Экспо». В этом году форум приобрел статус федерального события. Ключевыми темами «KazanForum 2023» станут международное сотрудничество, устойчивое развитие, промышленность, финансы.
В рамках экспозиции российская нефтесервисная группа презентует новинки продукции и услуг, возможности локализации производства и цифровые решения для потенциальных партнеров из стран Организации исламского сотрудничества.
На едином стенде «ТАГРАС» дивизионы продемонстрируют посетителям стенда новейшее оборудование, технологии и разработки, ответят на вопросы, обсудят перспективы сотрудничества с заказчиками и партнерами.
Выставка будет работать 18-19 мая. Приглашаем посетить стенд Холдинга «ТАГРАС» В11 (павильон №3, вход 3).
«Россия – Исламский мир: KazanForum» — главная площадка экономического взаимодействия Российской Федерации и стран исламского мира. В 2021 году мероприятие посетили более 4500 зарегистрированных участников и делегатов из 64 зарубежных стран. В рамках их участия проводились двусторонние переговоры, были подписаны более 20 соглашений.
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