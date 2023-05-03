Холдинг «ТАГРАС» с 18 по 19 мая примет участие в 14-м Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023». Мероприятие пройдет на территории МВЦ «Казань Экспо». В этом году форум приобрел статус федерального события. Ключевыми темами «KazanForum 2023» станут международное сотрудничество, устойчивое развитие, промышленность, финансы.

В рамках экспозиции российская нефтесервисная группа презентует новинки продукции и услуг, возможности локализации производства и цифровые решения для потенциальных партнеров из стран Организации исламского сотрудничества.

На едином стенде «ТАГРАС» дивизионы продемонстрируют посетителям стенда новейшее оборудование, технологии и разработки, ответят на вопросы, обсудят перспективы сотрудничества с заказчиками и партнерами.

«ТНГ-Групп» презентует инновационные технологии проведения сейсморазведочных работ и новое оборудование для выполнения геофизических исследований,

«ТМС групп» представит новые конструкции задвижек и двуствольной устьевой арматуры,

«Система-Сервис» продемонстрирует экспонаты по направлению бурового сервиса и кабельно-проводниковой продукции: новые конструкции долот, оборудование локального крепления стенок скважин (ОЛКС), кабельный барабан,

«ТаграС-РС» познакомит с услугами внутрискважинного сервиса, интенсификации притока и повышения нефтеотдачи пластов,

«ТаграС-ЭнергоСервис» экспонирует трансформаторную подстанцию столбового типа, станцию управления и статор электродвигателя.

Выставка будет работать 18-19 мая. Приглашаем посетить стенд Холдинга «ТАГРАС» В11 (павильон №3, вход 3).

«Россия – Исламский мир: KazanForum» — главная площадка экономического взаимодействия Российской Федерации и стран исламского мира. В 2021 году мероприятие посетили более 4500 зарегистрированных участников и делегатов из 64 зарубежных стран. В рамках их участия проводились двусторонние переговоры, были подписаны более 20 соглашений.