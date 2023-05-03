«Россети Тюмень» завершили комплексный ремонт высоковольтной подстанции «Белоярская» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Энергообъект является главным центром питания города Белоярского с населением около 20 тысяч человек. На повышение надежности электроснабжения потребителей компания направила порядка 1 млн рублей.

Зимой абсолютный температурный минимум в Белоярском – самом северном городе Югры – достигает минус 58 градусов. Для подготовки подстанции к периоду максимальных нагрузок энергетики выполнили ремонт секций и разъединителей, провели техническое обслуживание 4 выключателей, 15 ограничителей перенапряжения и 3 высокочастотных заградителей.

Подстанция 110 кВ «Белоярская» имеет ключевое значение для города. Своевременное проведение профилактических работ на энергообъекте позволило повысить надежность электроснабжения жителей населенного пункта, а также социально значимых учреждений: 5 детских садов, 4 школ, колледжа, аэропорта и районной больницы. Отметим, что в 2023 году компания отремонтирует еще пять подстанций, питающих семь муниципальных образований Белоярского района.