ФКУ Упрдор «Каспий» в ближайшие два года отремонтирует капитально три отрезка федеральной трассы Р-22 «Каспий» общей протяженностью 17 км с организацией на них четырехполосного движения.

Речь об участках с 1331-го по 1338-й км, с 1340-го по 1348-й км в Наримановском районе, проходящих через населенные пункты Волжское и Нариманов, а также с 1101-го по 1103-й км – в Черноярском районе близ села Старица. Первый из указанных отрезков сдадут в эксплуатацию в 2024 году, два других – в 2023-м. На данных объектах подрядные организации заменят изношенную дорожную одежду, проведут комплексное обустройство, а также обновят разметку, барьерное ограждение и дорожные знаки. Принципиально важно, что участки расширят до четырех полос, а встречные потоки разделят барьерным ограждением, что положительно скажется на безопасности дорожного движения. К активной фазе дорожных работ на данных объектах уже приступили.

До конца 2023 года федеральные дорожники завершат ремонтные работы на двух искусственных сооружениях на федеральной трассе Р-215 Астрахань-Махачкала – ремонт путепровода через автодорогу подъезд к станции Трусово на 15-м км и капитальный ремонт моста через реку Бертюль на 33-м. Капитальный ремонт еще одного моста – через реку Хурдун – будет завершен в 2024 году, в настоящее время на объекте продолжается устройство временного моста для переключения движения.

Кроме того, в ближайшие два года проведут работы по устройству защитных и слоев износа на трех участках автодорог Р-22 и Р-215 общей протяженностью более 35 км. Это отрезки с 1048-го по 1065-й км, с 1303-го по 1315-й км трассы Р-22 «Каспий» в Черноярском и Енотаевском районах, а также с 87-го по 93-й км трассы Р-215 Астрахань-Махачкала в Лиманском районе. Это позволит продлить срок службы дорожного покрытия и обеспечить его шероховатость, водонепроницаемость, а также износостойкость при эксплуатации автомобильных дорог.