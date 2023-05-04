ERSO поставил оборудование связи на подстанцию Усть-Кут

Комплексное решение было реализовано «под ключ».

Сотрудники холдинга осуществили поставку цифровой системы передачи информации под брендом ERSO. Специалисты подготовили и реализовали комплексное решение в области связи для подстанции 500 кВ Усть-Кут (Иркутская область), включая оборудование транспорта, доступа и т.д. Проект для указанной ПС был выполнен «под ключ».

«Современные цифровые технологии гарантируют качественно новый уровень в области надежности, доступности, эффективности и клиентоориентированности, — рассказал директор департамента связи ERSO Максим Воробьев. — От выбора технологий зависит будущее развитие электроэнергетики на многие годы вперед, в частности, развитие сетей связи».

В конце 2021 года на ПС Усть-Кут стартовал проект по подключению крупнейшего в Восточной Сибири Ковыктинского газоконденсатного месторождения. Ведется расширение подстанции, развернуто строительство линий электропередачи «Усть-Кут — Ковыкта» общей протяженностью более 350 км. Объем инвестиций в данный проект составил более 20 миллиардов рублей.