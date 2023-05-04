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Энергетики "Россети Урал" построили новые сети для электроснабжения отдаленных поселков Нижнетуринского городского округа

4 мая 2023, 16:45 321 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Урал
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Специалисты Нижнетагильских электрических сетей филиала «Россети Урал»-«Свердловэнерго» восстановили электросетевую инфраструктуру поселков Маломальский и Талисман. Энергетики построили более 8 километров воздушных и кабельных линий электропередачи 6-0,4 кВ, а также установили 2 новые трансформаторные подстанции мощностью 100 кВА каждая.

При строительстве электрораспределительных сетей применялись современные материалы и технологии, гарантирующие высокую надежность электроснабжения и безопасность для потребителей. Новые линии электропередачи построены на железобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода (СИП). Современный высокотехнологичный СИП гарантирует надежную передачу электроэнергии даже в самых сложных климатических условиях и безопасен в эксплуатации.

В настоящее время специалисты «Россети Урал» завершают мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям 20 владельцев земельных участков в Мальмальском. В ближайшей перспективе – подключение к энергоснабжению собственников 8 частных домов в поселке Талисман.

На восстановление электрических сетей отдаленных территорий городского округа компания «Россети Урал» направила более 25 млн рублей.

Стоит отметить, вопрос энергоснабжения поселков Маломальский и Талисман находился в зоне особого внимания руководства электросетевой компании и администрации Нижней Туры. Бесхозные электрические сети в этих населенных пунктах не эксплуатировались еще с конца 90-х годов прошлого века и были в аварийном состоянии.

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Метки: РОССЕТИ УРАЛ, СВЕРДЛОВЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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