 

Энергетики "Самарских РС" готовят ПС 110 кВ Черкассы к зиме

4 мая 2023, 17:45 282 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Волга
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На подстанции 110 кВ Черкассы в Кинель-Черкасском районе Самарской области начались работы по подготовке энергооборудования к предстоящему осенне-зимнему периоду. Мероприятия проводятся филиалом ПАО «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети» в рамках программы технического обслуживания и ремонтов.

На энергообъекте будут отремонтированы оба силовых трансформатора, трансформаторы тока, разъединители, отделители, короткозамыкатели, вентильные разрядники и ячейки комплектного распределительного устройства. Завершить все работы планируется до конца месяца.

ПС 110 кВ Черкассы мощностью 50 МВА является одним из основных питающих центров села Кинель-Черкассы. От нее осуществляется электроснабжение предприятий пищевой промышленности (маслобойка, хлебопекарни), легкой промышленности, строительства, сельского хозяйства (кооперативы, элеватор, мельзавод, передвижная мех.колонна животноводческих ферм и др.) и коммунальной сферы.

Реализация программы технического обслуживания и ремонтов позволит поддерживать оборудование в работоспособном состоянии, снизить риски возникновения технологических нарушений на объектах электросетевого хозяйства и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей «Самарских распределительных сетей».

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Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, САМАРСКИЕ РС
Отрасль: Электроэнергетика 

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