Специалисты филиала «Россети Юг» – «Калмэнерго» в первом квартале 2023 года отремонтировали четыре воздушные линии (ВЛ) электропередачи различного класса напряжения и две комплектные трансформаторные подстанции (КТП) в Городовиковском районе республики.

На двух ВЛ 10 кВ, от которых запитаны жители с. Виноградное и северного района г. Городовиковска, энергетики заменили 2,5 км и перетянули 3,7 км провода, расчистили 1,7 га воздушных трасс от древесно-кустарниковой растительности и обрезали 30 крон деревьев. На двух ВЛ 0,4 кВ, обеспечивающих электроснабжение жителей с. Веселое и 1-го микрорайона Городовиковска, специалисты филиала «Калмэнерго» заменили 4,6 км и перетянули 280 м провода, опилили кроны около 50 деревьев. На двух КТП 10 кВ Городовиковске энергетики заменили два рубильника, 15 предохранителей и отремонтировали контуры заземления. Произведенный ремонт позволит повысить качество электроснабжения более 6 тыс. жителей Городовиковска, с. Виноградное и с. Веселое, а также социально значимых объектов: четырех детских садов, пяти школ и центральной районной больницы.