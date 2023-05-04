В Душанбе на 39-м заседании Координационный Электроэнергетический Совет Центральной Азии (КЭС ЦА) утвердил актуальные направления сотрудничества с Системным оператором на 2023–2024 годы, план их реализации и перечень обмена информацией. В мероприятии приняли участие Председатель Правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий и заместитель руководителя дирекции по развитию ЕЭС Дмитрий Афанасьев.

«Утверждение членами КЭС ЦА ключевых документов, определяющих основные направления работы с российским системным оператором на ближайшую перспективу и план их реализации, – важное условие выстраивания конструктивного взаимодействия с нашими партнерами по синхронной зоне ЕЭС/ОЭС. Конечным итогом этой работы станет повышение надежности и эффективности управления электроэнергетическим режимом параллельной работы энергосистем, входящих в состав синхронной зоны ЕЭС/ОЭС, а значит и безопасности энергоснабжения потребителей в зоне диспетчерской ответственности Системного оператора», – подчеркнул Федор Опадчий.

ОЭС Центральной Азии – часть синхронной зоны ЕЭС/ОЭС, которая включает в себя Единую энергосистему России и работающие синхронно с ней энергосистемы ряда соседних государств. В Энергообъединение Центральной Азии входят энергосистемы Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, а также работающая в настоящее время в изолированном режиме энергосистема Таджикистана. Координацию оперативно-технологической деятельности в регионе осуществляет Координационно-диспетчерский центр «Энергия». Организация и управление режимами параллельной работы ЕЭС России и энергосистем, входящих в состав ЕЭС/ОЭС, а также регулирование частоты электрического тока в синхронной зоне относятся к числу важных функций российского Системного оператора.

Среди утвержденных направлений сотрудничества:

совершенствование процессов планирования и управления режимами работы энергосистем, в том числе разработка требований к генерации на базе ВИЭ, работающей в составе энергосистемы;

повышение степени использования пропускной способности контролируемых сечений ОЭС Центральной Азии;

обеспечение подготовки персонала диспетчерских центров энергосистем ОЭС Центральной Азии;

обмен опытом по использованию оперативно-информационных и программных комплексов по расчету установившихся режимов, информационному обмену, в том числе с использованием CIM модели, и расчету уставок релейной защиты.

В перечень данных, подлежащих передаче в рамках информационного обмена между АО «СО ЕЭС», КДЦ «Энергия» и энергосистемами ОЭС Центральной Азии, включена документация, оперативная и технологическая информация, необходимая для оперативно-диспетчерского управления энергосистемами стран, входящими в энергообъединение ЕЭС/ОЭС. В частности, в рамках информационного обмена будут передаваться состав устройств противоаварийной автоматики, параметры и характеристики оборудования, графики напряжений в контрольных пунктах. Также предусмотрен взаимообмен нормативно-техническими документами диспетчерских центров, такими как положения, инструкции, методики, перечни объектов диспетчеризации.

Накануне предложения по актуальным направлениям сотрудничества, план мероприятий по их реализации, а также перечень обмена информацией были согласованы на 41-м заседании Координационной комиссии КЭС ЦА.

Предложения по актуальным направлениям сотрудничества, план мероприятий АО «СО ЕЭС» и координационно-диспетчерского центра (КДЦ) «Энергия» по их совместной реализации, а также перечень обмена информацией были представлены главой российского Системного оператора на 38-м заседании КЭС ЦА в октябре 2022 года. В декабре 2022 года предложения Системного оператора одобрила специально сформированная для их рассмотрения целевая рабочая группа.

Российский системный оператор принимает участие в работе КЭС ЦА в статусе наблюдателя в соответствии с договором, подписанным в январе 2022 года. В качестве наблюдателя он участвует в обсуждении вопросов и разработке проектов документов по развитию электроэнергетики, вносит инициативные предложения по интенсификации сотрудничества, оказывает информационное и методологическое содействие энергосистемам ОЭС Центральной Азии и делится накопленным опытом по управлению электроэнергетическим режимом ЕЭС России и обеспечению ее параллельной работы с энергосистемами Центральной Азии.

О Координационном Электроэнергетическом Совете Центральной Азии

КЭС ЦА создан в 2004 году по инициативе казахстанской стороны с целью координации параллельной работы энергосистем Центральной Азии, обеспечения рационального использования топливно-энергетических ресурсов в регионе, а также содействия выполнению условий межправительственных соглашений и договоров, заключаемых субъектами энергетики стран-участниц.

В состав Совета входят руководители государственных национальных электроэнергетических компаний стран-участниц – АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company, АО «KEGOC», Республика Казахстан), АО «Национальные электрические сети Узбекистана» (АО «НЭС Узбекистана»), ОАО «Национальные электрические сети Кыргызстана» (ОАО «НЭС Кыргызстана»), АОХК «Барки Точик» (Республика Таджикистан), а также – в качестве наблюдателя – АО «СО ЕЭС».

Участие в работе КЭС ЦА в статусе наблюдателя позволяет Системному оператору и системным операторам энергосистем Объединенной энергосистемы Центральной Азии обмениваться актуальной информацией о технико-экономических показателях и балансах электроэнергии и мощности в энергосистемах государств Центральной Азии, а также межрегиональных проектах, потенциально способных оказывать влияние на параллельную работу ЕЭС России, ЕЭС Казахстана и ОЭС Центральной Азии. Эту информацию необходимо учитывать при организации управления электроэнергетическим режимом параллельной работы ЕЭС России, ЕЭС Казахстана и ОЭС Центральной Азии и формировании планов ее перспективного развития с целью соблюдения установленных параметров надежности.