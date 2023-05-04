Красноярск получил положительное заключение от Главгосэкспертизы на начало строительных работ на станции метро в Красноярске, работы по строительству метро начнутся в ближайшее время. Об этом в эфире в социальных сетях сообщил врио губернатора края Михаил Котюков.

Выдача заключений Главгосэкспертизы на реализацию проекта идет поэтапно.

"У нас есть положительная, долгожданная новость. Буквально на этой неделе было получено заключение государственной экспертизы на начало работ по станции на улице Шахтеров. Я рассчитываю, что подрядные организации в ближайшее время смогут приступить к этим работам, проведя необходимую подготовку", - сообщил Котюков, добавив, что дальнейшая работа зависит от получения следующих заключений Главгосэкспертизы.

В августе 2022 года Красноярский край подписал соглашение с ГК "Моспроект-3" о том, что группа компаний станет новым подрядчиком строительства метро вместо Красноярского треста инженерно-строительных изысканий ("КрасноярскТИСИЗ"). Сейчас в арбитражном суде региона рассматривается иск заказчика строительства - Краевого транспортного управления, требующего взыскать с треста более 678 млн рублей.

Протяженность первой линии метро (метротрамвая) составит 10,8 км с шестью остановками, четыре из которых будут подземные, а две - надземные, предусмотрено создание электродепо и инженерного корпуса. Подземная часть метротрамвая будет неглубокого залегания. Объем инвестиций в проект составит порядка 89 млрд рублей.

Работы по строительству метрополитена в Красноярске начались в октябре 1995 года, они неоднократно приостанавливались из-за проблем с финансированием. Окончательно строительство было законсервировано в 2013 году. В 2019 году Красноярскому краю из федерального бюджета было выделено 950 млн рублей на корректировку проектной документации строительства метро по федеральному проекту "Чистый воздух" (нацпроект "Экология").