Немецкий системный оператор 50Hertz подал заявку в Министерство экономики, инфраструктуры, туризма и труда федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания на утверждение маршрута наземного участка электрического соединения Ostwind 3 и на сооружение новой ПС Stilow, которая станет точкой подключения электрического соединения к национальной энергосистеме.

После рассмотрения и утверждения заявки Министерством будут проведены открытые консультации с местным населением и другими заинтересованными сторонами. В прошлом году 50Hertz подал все необходимые документы на утверждение маршрута подводного участка соединения Ostwind 3 в немецкой экономической зоне Балтийского моря и прибрежных водах.

Целью сооружения электрического соединения Ostwind 3 пропускной способностью 300 МВт, напряжением 220 кВ и общей протяженностью 100 км (95 км по морскому дну и 5 км по суше) является присоединение к национальной энергосистеме шельфовой ВЭС Windanker мощностью 300 МВт. Ввод в эксплуатацию соединения Ostwind 3 запланирован в 2026 г.

Официальный сайт 50Hertz