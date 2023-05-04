 

Объявлен конкурс на субсидию для поддержки развития образовательно-производственных кластеров

4 мая 2023, 15:30 352 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Минпромторг России
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Стартовал конкурс на предоставление в 2024 году грантов в форме субсидий для поддержки развития образовательно-производственных центров (кластеров) на базе образовательных организаций. Предельный размер субсидии составляет 100 млн рублей, а общий объем средств, выделенных на данную меру поддержки – 7 млрд рублей. Прием заявок идет до 5 июня 2023 года.

Данный конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Профессионалитет», направленного на синхронизацию кадровой потребности предприятий с возможностями системы среднего профессионального образования.

Ссылка на конкурс: https://promote.budget.gov.ru/

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Метки: МИНПРОМТОРГ, КОНКУРС, ОБРАЗОВАНИЕ, ГОСПОДДЕРЖКА
Отрасль: Электротехника 

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