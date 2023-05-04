Завершился региональный этап конкурса «Лучшие практики наставничества» по итогам 2022 года.

Конкурс проводится ежегодно, его задача – выявить и масштабировать передовой опыт наставничества на разных предприятиях для повышения производительности труда, а также для поощрения и признания наставников, которые внесли значительный вклад в развитие этого направления.

Практика ОВС «Наставничество как передача профессионального опыта для реализации таланта и потенциала молодежи» была признана лучшей в номинации «Наставничество в области прорывных технологий». Теперь АО "Оптиковолоконные Системы" готовится к защите своей практики на всероссийском этапе.

«В АО «Оптиковолоконные Системы» широко развита система адаптации и обучения кадров, их карьерного роста и профессионального развития. Являясь единственным в России производителем оптического волокна, мы очень серьезно подходим к подготовке наших специалистов и всегда стараемся внедрять лучшие практики работы с персоналом, чтобы стать максимально привлекательным работодателем в нашем регионе», - отметила начальник отдела кадров Мария Русских.

Компания «Оптиковолоконные Системы» развивает практики наставничества и за пределами стен завода. В плотном взаимодействии с Мордовским государственным университетом им. Н.П. Огарева ОВС активно принимает участие в подготовке будущих уникальных кадров для завода, а опытные инженеры предприятия выступают кураторами для написания студентами научных работ. Также ежегодно ОВС активно участвует в разработке кейсов для таких всероссийских олимпиад, как Турнир Трех Наук и Наукоград и поощряет молодых специалистов АО «Оптиковолоконные Системы», принимающих участие в конкурсах научных работ и проектов.

АО «Оптиковолоконные Системы» – первый и единственный в России завод по производству оптического волокна, расположенный в Саранске (Республика Мордовия). Официальное открытие завода состоялось 25 сентября 2015 года. Акционерами общества являются РОСНАНО, Газпромбанк и Правительство Республики Мордовия.

Оптоволокно – основной компонент оптоволоконных кабелей для передачи сигнала в современных сетях связи, который также применяется в качестве сенсоров систем мониторинга деформации, температуры, акустики и других показателей.

АО «Оптиковолоконные Системы» производит телекоммуникационные оптические волокна стандартов G652, G657А1, G657А2, G654, в том числе с уменьшенным диаметром 200 микрон и 2% растяжением, оказывает услуги по окраске оптического волокна и нанесении кольцевых меток «Ringmarking». Ведется подготовка к производству новых типов оптического волокна, в том числе стандартов G651 и G655. Продукция сертифицирована в РФ, ее качество подтверждено ведущими российскими кабельными предприятиями и зарубежными потребителями.

По результатам сертификации оптическое волокно ОВС допущено для использования на сетях крупнейших российских операторов связи «Ростелеком», «МТС», «Мегафон» и другие. Производственная мощность предприятия составляет 4 млн км в год