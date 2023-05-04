Проект по добыче вольфрама и молибдена на Тырныаузском месторождении в Кабардино-Балкарии планируют реализовать до 2026 года. Об этом сообщил в четверг заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров, отвечая на вопрос ТАСС на Кавказской инвестиционной выставке.

"По Тырныаузу проект проработан и уже на стадии реализации, идет предварительная подготовка. К концу 2025 года этот проект должен быть реализован. достаточно большой по емкости - порядка 55 млрд. Здесь тоже синергия различных инструментов - "Кавказ.РФ" как институт развития, ВЭБ.РФ, ВТБ, подписано соглашение о защите и поощрении капиталовложений. В совокупности все это дало такой хороший результат по этому проекту. Такие крупные проекты тянут за собой развитие малого бизнеса", - отметил замминистра.

Тырныаузское месторождение вольфрамо-молибденовых руд открыто в 1934 году. Оно содержит почти 37% разведанных запасов на территории РФ. Комплекс, работа на котором полностью остановилась в 2001 году, вошел в перечень проектов, претендующих на получение господдержки в рамках программы импортозамещения. Сейчас ведется работа по возобновлению добычи на месторождении.

Кавказская инвестиционная выставка направлена на развитие регионов, входящих в состав СКФО. Мероприятие собирает ключевых инвесторов, инициаторов инвестпроектов, институты развития, банки и руководство регионов Северного Кавказа. Выставка проходит под руководством Министерства экономического развития Российской Федерации, организатором мероприятия является Фонд Росконгресс, стратегический партнер - АО "Кавказ.РФ". ТАСС является информационным партнером выставки.