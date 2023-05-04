АО «НоваВинд» (дивизион Госкорпорации «Росатом» по ветроэнергетике) представило свои проекты на I Кавказской инвестиционной выставке, которая 4 мая завершилась в г. Минеральные Воды. Модель ветроэнергетической установки мощностью 2,5 МВт вошла в состав объединенной экспозиции Ставропольского края.

Кроме того, заместитель генерального директора по развитию технического и нормативного ВЭС АО «НоваВинд» Виктор Свистунов принял участие в круглом столе на тему «Жилищно-коммунальный комплекс и энергетика». В мероприятии приняли участие: заместитель министра экономического развития Российской Федерации Сергей Назаров, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, заместитель генерального директора по реализации и транспортировке газа ООО «Газпром межрегионгаз» Юрий Пахомовский и другие.

Эксперты обсудили вопросы обеспечения устойчивого роста функционирования электросетевого комплекса Северо-Кавказского федерального округа, реализации инвестиционных проектов в сфере ВИЭ, модернизации коммунальной инфраструктуры и развития цифровых технологий в сфере ЖКХ и ТЭК.

«Ставрополье является ключевым регионом реализации проектов Росатома в ветроэнергетике. Здесь размещено наибольшее количество ветроэлектростанций общей мощностью 510 МВт. До конца этого года планируется ввести в эксплуатацию еще два ветропарка общей мощностью 255 МВт. Благодаря правильному подходу к локализации технологий, основные компоненты ветроустановки уже локализованы в России в рамках первого этапа поддержки. В рамках второго этапа мы планируем значительно увеличить уровень локализации. К 2027 году в контуре Росатома планируется запуск производства постоянных редкоземельных магнитов. Композитный дивизион Росатома «Юматекс» планирует производить лопасти для ветроустановок. Таким образом, все критически важные компоненты будут производиться в России. Благодаря поддержке государства и региональных властей, наши проекты активно развиваются», - отметил Виктор Свистунов.

АО «НоваВинд» - дивизион Росатома, основная задача которого – консолидировать усилия Госкорпорации в передовых сегментах и технологических платформах электроэнергетики. Компания была основана в сентябре 2017 г. В контуре НоваВинд сосредоточено управление всеми компетенциями Росатома в ветроэнергетике – от проектирования и строительства до энергетического машиностроения и эксплуатации ветроэлектростанций. На сегодняшний день АО «НоваВинд» ввело в эксплуатацию 780 МВт ветроэнергетических мощностей. Степень локализации оборудования объекта составляет 68%. В планах до конца 2023 года - ввести еще порядка 255 МВт. Всего до 2027 года Росатом введёт в эксплуатацию ветроэлектростанции общей мощностью порядка 1,7 ГВт.

Сегодня энергетическая инфраструктура края гарантирует экономическую стабильность региона и надежность в снабжении коммунальными услугами граждан. Энергетические проекты Росатома демонстрируют высокую ответственность, эффективность и устойчивость. Для Росатома, лидера низкоуглеродной генерации, развитие ветроэнергетики является важным элементом «зеленого» портфеля. Ветропарки «НоваВинд» вносят существенный вклад в обеспечение производства для страны чистой энергии.