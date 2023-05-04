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Новый санаторно-курортный комплекс "Капельная балка" создадут в Ессентуках до 2026 года, что позволит практически удвоить число отдыхающих в городе, сообщил ТАСС в кулуарах Кавказской инвестиционной выставки глава курорта Александр Некристов.
"У нас планируется к реализации четыре главных проекта, с которыми мы зашли в федеральную программу. Среди них - реконструкция центральной площади на улице Интернациональная, благоустройство городского озера, реставрация и благоустройство Курортного парка и создание новой точки роста курорта - "Капельная балка". Это территория перспективная под развитие, там предполагается размещение новых объектов санаторного комплекса, порядка 6 тыс. койко-мест", - сказал Некристов.
По его словам, в настоящее время на курорте 8,5 тыс. койко-мест. "Это для нас очень серьезный шаг вперед. Сроки реализации проектов - до 2026 года. Задачи большие, работы много", - добавил глава города.
Кавказская инвестиционная выставка направлена на развитие регионов, входящих в состав СКФО. Мероприятие собирает ключевых инвесторов, инициаторов инвестпроектов, институты развития, банки и руководство регионов Северного Кавказа. Выставка проходит под руководством Министерства экономического развития Российской Федерации, организатором мероприятия является Фонд Росконгресс, стратегический партнер - АО "Кавказ.рф". ТАСС - информационный партнер.
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