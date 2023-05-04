Филиал ПАО «Россети» – МЭС Северо-Запада выполнил замену силового оборудования на подстанции 330 кВ «Юго-Западная». Выполненная модернизация повысила надежность электроснабжения потребителей Новгородской области, где проживает более 500 тыс. человек.

Энергетики установили новый автотрансформатор мощностью 125 МВА вместо силового агрегата, выработавшего свой ресурс. Новое силовое оборудование произведено в России, срок его службы составляет 30 лет. Автотрансформатор оснащен усовершенствованной системой охлаждения и устройствами мониторинга, которые значительно повысят эффективность и безопасность его эксплуатации. Благодаря современной системе мониторинга возможно выявление дефектов и неисправностей на ранних стадиях их появления.

Кроме того, энергоообъект оснастят современными устройствами релейной защиты на микропроцессорной базе со встроенными функциями самодиагностики и регистрации аварийных событий, что позволяет защитить оборудование от коротких замыканий. Все работы производятся в условиях действующего центра питания без снижения надежности электроснабжения потребителей.

Мощность подстанции 330 кВ «Юго-Западная» составляет 250 MBA. Она обеспечивает транзит электроэнергии между подстанциями 330 кВ «Чудово», «Старорусская» и Новгородкой ТЭЦ № 20, а также питание нефтеперекачивающих станций, производителя минеральных удобрений «Акрон» и подстанций 110 кВ МРСК.