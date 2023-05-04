Свыше 10 тысяч потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея присоединены к сетям компании «Россети Кубань» с начала 2023 года. Общий объем выданной мощности составил более 280 МВт.

С начала года электроэнергией обеспечены, в том числе, более 40 социально значимых объектов – школы, детские сады, фельдшерско-акушерские пункты, амбулаторно-поликлинические отделения, физкультурно-оздоровительные комплексы и объекты культурно-досуговой сферы. Например, детско-юношеская школа «Олимп» в Анапе, городская больница в Сочи, центральные больницы в станицах Кущевская и Ахметовская, средняя общеобразовательная школа в Гулькевичи и другие.

К сетям подключили и крупные агропромышленные предприятия – сельхозугодия торгового дома «Тандем» в Новой Адыгее, животноводческие и сельскохозяйственные фермы в Белореченском, Тихорецком и других районах Краснодарского края.

Для присоединения потребителей энергетики выполнили строительство и реконструкцию линий электропередачи и трансформаторных пунктов, обеспечивающих транзит электроэнергии от высоковольтных подстанций к объектам.

Свыше 90% новых абонентов энергокомпании – потребители льготной категории и юридические лица с мощностью до 15 кВт. Для них энергокомпания строит и реконструирует трансформаторные подстанции, воздушные линии электропередачи распределительной сети 0,4-10 кВ.

Основная часть заявок на технологическое присоединение к электросетям компании традиционно приходится на крупнейшие города региона – Краснодар, Сочи и Новороссийск, а также их пригороды. Это связано с активной жилой застройкой и развитием промышленных производств в данных энергорайонах.

Всего за период с января по апрель 2023 года специалисты «Россети Кубань» приняли около 12 тысяч заявок на технологическое присоединение и увеличение мощности суммарным объемом более 459 МВт (Краснодарский край – более 10,8 тысяч заявок, Республика Адыгея – 1,2 тысяч заявок).