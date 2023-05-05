Подведены итоги учебных соревнований по спортивной орнитологии (бердингу) в Дзержинске и Кстово. Соревнования прошли в рамках проекта «Территория чибисов» программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» совместно с некоммерческим партнерством «Птицы и Люди».

Всего на старт соревнований в двух городах вышли 178 бердеров, объединенные в 43 команды. За отведенные три часа участникам соревнований предстояло увидеть и сфотографировать как можно больше видов птиц, а в последующие три дня – правильно определить по сделанным снимкам и заполнить специальный чек-лист. Команды от двух до пяти человек могли быть сформированы из одноклассников, активистов профильных секций учреждений допобразования, по семейному принципу и т.д. В общей сложности участникам соревнований удалось сфотографировать 26 видов птиц, в том числе кольчатую горлицу, довольно редко встречающуюся в регионе, и пролет черного коршуна.

«Соревнования по бердингу стали популярным форматом экодосуга для школьников и педагогов в Дзержинске и Кстово, достаточно активно в этом году включились родители, образовав со своими детьми семейные команды. Мы рады, что благодаря в том числе нашему проекту «Территория чибисов» в Нижегородской области сформировано сообщество людей, занимающихся изучением орнитофауны региона. Впереди у нас еще сразу несколько учебных соревнований по бердингу в Тобольске, Томске и Свободном, так что гражданский мониторинг биоразнообразия в регионах присутствия СИБУРа будет продолжен», – прокомментировала руководитель программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» Елена Снежко.

Партнерами соревнований стали Эколого-биологический центр города Дзержинска и Центр внешкольной работы им. С.А. Криворотовой города Кстово. По оценкам партнеров, учебные соревнования по бердингу позволяют получить комплексный эффект.

«Очень приятно, что на соревнования школьники пришли с родителями, у нас было много семейных команд. Подобные соревнования – это отличная возможность для родителей, педагогов и детей выйти на природу, пообщаться в неформальной атмосфере и одновременно почувствовать дух соревнований и спортивной борьбы. С научной точки зрения соревнования по бердингу позволяют зафиксировать новые виды птиц и включить их в паспорт дендропарка им. И.Н. Ильяшевича. Мы рады, что в этом году к нам присоединились команды из других районов области», – рассказала заведующая экостанцией Эколого-биологического центра города Дзержинска Елена Морозова.

«В современном цифровом мире дети редко выбираются погулять на свежем воздухе, мало интересуются природой своего родного края. В соревнованиях по бердингу отлично сочетаются сама прогулка и исследовательская работа, в ходе которой школьники получают начальные знания по орнитологии и расширяют свой кругозор. Кроме того, это дополнительная профориентация, опыт выполнения практической работы по мониторингу биоразнообразия. Соревнования нужно обязательно проводить ежегодно, это прекрасный пример гражданской науки», – поделилась директор Центра внешкольной работы им. С.А. Криворотовой г.Кстово Мария Пожванюк.

Итоги соревнований были подведены отдельно в каждом из городов.

Победителями соревнований в Дзержинске стала команда «Сойки», представляющая Гимназию №38. Им удалось сфотографировать 14 видов птиц. Второе место у команды «Ландыши» (Эколого-биологический центр), запечатлившей 10 видов. Третье место заняла команда «ДТК» (Дзержинский технический колледж), которой удалось снять 10 видов птиц.

В соревнованиях в Кстово победила команда «Капибары» из Гимназии №4. Победителям удалось сфотографировать 12 видов птиц. Серебро у команды «Мандаринки» (Средняя школа №2 им. И.А. Сухана) с результатом 8 сфотографированных видов птиц, бронза – у команды «Наш дом - природа» (Центр внешкольной работы им. С.А. Крироворотовой, 6 видов птиц).

Все победители и призеры соревнований получат памятные призы и дипломы от проекта «Территория чибисов», всем участникам будут отправлены именные сертификаты.

«Мы участвуем в соревнованиях уже второй год, поэтому в спортивной орнитологии не новички. После победы на прошлогодних соревнованиях мы ждали с нетерпением, когда будет новый старт. Благодаря ежегодным соревнованиям бердинг стал нашим увлечением. Мы с удовольствием наблюдаем за птицами, за этими редкими проявлениями природной красоты, это для нас стало привычным делом. Мне лично это особенно близко – по образованию я учитель биологии и географии. Поэтому я люблю все, что связано с природой», – отметила Мария Нечаева, капитан команды «Сойки».

«Я по образованию биолог, поэтому с удовольствием откликнулась на предложение учителя из нашей школы возглавить команду на соревнованиях по бердингу. Птицы – очень интересный объект для изучения. Но для этого нужно посмотреть вверх, над головами. А задача по их фотографированию добавляет азарта и определенной сложности. У ребят сейчас конец учебного года, много заданий, и соревнования позволили прогуляться на природе и набраться сил перед решающим рывком. Мы освежили свои знания о птицах. Участвуя в подобных мероприятиях регулярно, дети смогут серьезно пополнить свой багаж знаний о природе», - подчеркнула Ольга Бирюкова, капитан команды «Капибары».

Программа социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» запущена 1 февраля 2016 года во всех ключевых городах деятельности компании и осуществляется по семи направлениям, которые охватывают все наиболее важные общественные сферы: развитие городов, образование и наука, спорт и здоровый образ жизни, охрана окружающей среды, культура, инклюзия и волонтерство. Подробная информация о программе доступна на сайте: www . formula - hd . ru

«Территория чибисов» – это комплексный проект по охране птиц на территории крупнейшего российского нефтехимического комплекса СИБУРа «ЗапСибНефтехим». Проект реализуется с 2019 г. в рамках направления «Охрана окружающей среды» программы социальных инвестиций «Формула хороших дел». Подробная информация о проекте доступна на сайте: https://www.formula-hd.ru/projects/nature/chibisi/ .