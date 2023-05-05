 

Департамент Оренбургской области по ценам оснастят видеонаблюдением за 1,2 млн

5 мая 2023, 14:15 307 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Ростендер
Авторы и источники / Правообладателям

Для здания Департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов закупят сигнализацию и системы видеонаблюдения в Оренбурге, сообщает RosTender.info.

Подрядчика, который устроит пожарную, охранную сигнализацию и системы видеонаблюдения, определят по итогам тендера. Прием заявок на участие открыт до 12 мая. Начальная цена контракта – 1,2 млн рублей из областного бюджета.

Работы пройдут по адресу улица Ленинская, 31. Мероприятия начнутся в начале июля и завершатся за два месяца.

Дом городской усадьбы в кирпичном стиле признан объектом культурного наследия. В конце XIX – начале XX века он принадлежал Закиру Рамиеву. Рамиевы занимали почётное место среди промышленников и купцов.

 

Обсудить на форуме
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Телекоммуникация (связь) 

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Другие новости рубрики Контракты
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир
+