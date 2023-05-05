Для здания Департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов закупят сигнализацию и системы видеонаблюдения в Оренбурге, сообщает RosTender.info.

Подрядчика, который устроит пожарную, охранную сигнализацию и системы видеонаблюдения, определят по итогам тендера. Прием заявок на участие открыт до 12 мая. Начальная цена контракта – 1,2 млн рублей из областного бюджета.

Работы пройдут по адресу улица Ленинская, 31. Мероприятия начнутся в начале июля и завершатся за два месяца.

Дом городской усадьбы в кирпичном стиле признан объектом культурного наследия. В конце XIX – начале XX века он принадлежал Закиру Рамиеву. Рамиевы занимали почётное место среди промышленников и купцов.