Директор по качеству и метрологии завода Людиновокабель Лукашов Михаил Петрович, в соответствии с постановлением Губернатора Калужской области и на основании решения комиссии министерства труда и социальной защиты Калужской области, был удостоен чести размещения на областной доске почёта.

Свою трудовую деятельность в должности инженера электротехнической лаборатории Лукашов М.П. начал в 1992 г. на Людиновском машиностроительном заводе.

В 1998 г. Лукашов М.П. продолжил трудовую деятельность в кабельной отрасли в ЗАО «Завод «Людиновокабель» в должности начальника цеха технологического оборудования, мастера отдела технического контроля, заместителя начальника отдела технического контроля и метрологии - начальника электролаборатории, директора по качеству и метрологии - начальника отдела технического контроля и метрологии.

С 2013 г. Лукашов М.П. работает в акционерном обществе «Людиновокабель» в должности директора по качеству и метрологии - начальника отдела технического контроля и метрологии. За время работы в АО «Людиновокабель» Лукашов М.П. зарекомендовал себя высококвалифицированным специалистом, энергичным, руководителем, создал сплоченный, коллектив, способный эффективно решать поставленные перед ним задачи.

Это заслуженная награда за труд и вклад в развитие нашего завода и нашего города в целом!

Коллектив Людиновокабель поздравляет директора по качеству и метрологии завода Лукашова Михаила Петровича с таким с этим знаменательным событием. Мы гордимся его достижением и благодарны за то, что он является важной частью нашей команды. Поздравляем Лукашева Михаила Петрович с заслуженным признанием и желаем ему дальнейших успехов в карьере!