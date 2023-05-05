 

ЭМ-КАБЕЛЬ: Примите самые искренние поздравления с Днем Победы в Великой Отечественной войне!

5 мая 2023, 18:00 260 Время чтения ≈ < минуты
Источник: ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"
Авторы и источники / Правообладателям

Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Победа как символ национальной гордости и доблести советского народа остается в наших сердцах! Мы свято храним память о победителях, которые в страшные годы войны, не думая о славе и наградах, разбили захватчиков, отстояв наше право на свободу!

От всей души желаем вам мирного неба, доброго здоровья, благополучия и дальнейших успехов в вашей деятельности во благо Отечества! Пусть ваши дела и устремления служат сохранению мира и согласия, обеспечению стабильного развития и процветания России!

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Метки: ЭМ-КАБЕЛЬ
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