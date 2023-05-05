Специалисты филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» приступили к выполнению мероприятий по повышению надежности работы оборудования подстанции 110/35/6 кВ «Суханки».

Энергетикам предстоит выполнить капитальный ремонт 2 выключателей и 6 разъединителей 110 кВ, 5 выключателей и 12 разъединителей 35 кВ, 27 выключателей и 2 разъединителей 6 кВ.

Всего на повышение надежности работы оборудования энергообъекта будет направлено более 4,7 млн рублей.

Подстанция 110/35/6 кВ «Суханки» является значимым центром питания в городе Перми. Она обеспечивает электроэнергией жилой фонд и социальные объекты в микрорайонах «Южный», «Юбилейный», «Красные Казармы», «Зеленое хозяйство», «Городские Горки», расположенных в Свердловском и Мотовилихинском районах краевого центра. Среди крупных промышленных потребителей подстанции «Суханки» - «Пермские моторы», НПО «Биомед» и ряд других предприятий.