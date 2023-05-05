5 мая 2023 года энергоблок №2 Кольской АЭС планово выведен в резерв сроком на 10 дней в рамках реализации проекта по модернизации противоаварийной автоматики транзита Кола-Карелия.

«В период останова 2-го энергоблока специалисты электрического цеха атомной станции проложат новые кабельные линии, смонтируют дополнительное оборудование на блочном щите управления, проведут проверки и опробуют новые цепи управления», - отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

В настоящее время на Кольской АЭС в работе находятся три энергоблока, которые несут суммарную нагрузку 1100 МВт. Уровень радиационного фона в районе расположения Кольской атомной электростанции - 0,07 мкЗв/час, что соответствует значениям естественного природного фона.



Кольская АЭС надежно обеспечивает электричеством более половины всех потребителей в Мурманской области, среди которых большинство крупнейших промышленных предприятий и муниципалитетов.



* Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, улучшению качества жизни граждан. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.