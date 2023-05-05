ГЭС остаются ключевым источником возобновляемой энергии

Глобальная выработка электроэнергии на гидроэлектростанциях (ГЭС) по итогам 2022 г. увеличилась на 1,7%, до 4 311 тераватт-часов (ТВт*Ч), следует из данных аналитического центра Ember. Доля ГЭС в глобальной структуре электрогенерации достигла 15,2%, т.е. максимального показателя среди всех возобновляемых источников (ВИЭ), в том числе ветровых (7,6%) и солнечных генераторов (4,5%).

Абсолютный прирост генерации на ГЭС составил 73 тераватт-часа (ТВт*Ч), что сопоставимо с годовым объемом выработки электроэнергии в Финляндии. Четверть этого прироста (18 ТВт*Ч) обеспечил Китай, где в 2022 г. завершился ввод ГЭС «Байхэтань», занимающей первое место в мире по удельной мощности энергоблоков и второй – по общей установленной мощности (16 ГВт), уступая по этому показателю только ГЭС «Три ущелья» (22,5 ГВт).

ГЭС «Байхэтань» стала частью энергетического коридора протяженностью 1800 км, в состав которого также вошли гидроэлектростанции в верхнем течении Янцзы (ГЭС «Силуоду», ГЭС «Сянцзяба», ГЭС «Удундэ) и две – в среднем (ГЭС «Гэчжоуба», ГЭС «Три ущелья»). Все шесть ГЭС смогут вырабатывать 300 тераватт-часов электроэнергии в год (что сопоставимо с годовым объемом электропотребления в Индонезии) и обеспечивать ежегодную экономию 248 млн т CO2-эквивалента парниковых газов. Почти тот же объем парниковых выбросов в 2021 г. был зафиксирован от факельного сжигания попутного газа во всех регионах мира, за исключением Африки (247 млн т CO2-эквивалента, согласно Обзору мировой энергетики BP).

Помимо Китая, выработку на ГЭС в 2022 г. также нарастили Бразилия (на 65 Вт*Ч), Вьетнам (на 25 ТВт*Ч), Канада (на 15 ТВт*Ч), Индия (на 14 Вт*Ч) и Турция (на 11 Вт*Ч). Прирост в этих странах был компенсирован сокращением выработки на ГЭС в Евросоюзе (на 66 Вт*Ч), где сказались неблагоприятные погодные условия. По оценке экспертов ассоциации "Глобальная энергия", удельный объем осадков в Германии в 2022 г. (670 литров на квадратный метр) был на 15% ниже среднего уровня 1991-2020 гг. (791 литр на квадратный метр).

Основной потенциал прироста выработки на ГЭС сосредоточен в развивающихся странах. Одной из их является Эфиопия, где в 2022 г. были введено в эксплуатацию два гидроагрегата общей мощностью 750 мегаватт (МВт) на ГЭС «Хыдасе», на которой сейчас идет сооружение еще 14 энергоблоков на 5 250 МВт. Другой точкой роста для отрасли станет Индия, где в начале нынешнего года было одобрено строительство крупнейшей в стране ГЭС «Дибанг» мощностью 2 880 МВт: проект будет реализован в штате Аруначал-Прадеш, расположенном на северо-востоке Индии на границе с КНР. При этом гидроэлектростанции будут по-прежнему играть важную роль в энергоснабжении многих развитых стран, в том числе Канады и Норвегии, где доля ГЭС в структуре электрогенерации в 2022 г. составила 61% и 88% соответственно.