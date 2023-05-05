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В ЯНАО завершили подготовку к реконструкции участка железной дороги Надым-Пристань — Пангоды. Он станет частью проекта «Северный широтный ход» (СШХ), сообщили в службе государственного строительного надзора ЯНАО

«На объекте закончены все подготовительные работы, подрядчик приступает к реконструкции. Данный участок железной дороги — часть очень важного проекта. Инспекторы Госстройнадзора будут тщательно следить за соответствием выполняемых работ требованиям проектной документации», — рассказал первый заместитель руководителя службы госстройнадзора ЯНАО Андрей Папаев.

Протяженность участка Надым-Пристань — Пангоды составляет около 120 километров. Это восстановленная в 70-х годах прошлого века часть Трансполярной магистрали и действующая сейчас железнодорожная ветка. На объекте планируется провести усиление железнодорожной линии, переустройство сетей газоснабжения, проложенных вдоль путей. Кроме того, план работ включает реконструкцию существующих железнодорожных мостов и строительство новых вместо демонтированных. На некоторых участках дороги полностью заменят рельсы. В планах строителей — закончить все работы к декабрю 2027 года.

Реконструкция железнодорожной линии Надым-Пристань — Пангоды — неотъемлемая часть проекта по созданию Северного широтного хода, протяженность которого составит 707 километров. Железнодорожная магистраль свяжет западную и восточную части ЯНАО, а также Северную и Свердловскую железные дороги. Это позволит сократить протяженность доставки грузов из Западной Сибири в порты Балтийского моря и разгрузить существующий железнодорожный маршрут.