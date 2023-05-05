Представители «Спецкабеля» приняли участие в конференциях главных метрологов, организованных крупнейшими нефтегазовыми компаниями – «Газпром нефть» и «ЛУКОЙЛ», где рассказали про стандарты качества для кабелей АСУТП и современные тенденции развития кабельной отрасли.

Также были продемонстрированы кабели для АСУТП, разработанные предприятием по программе импортозамещения. Среди них – универсальные кабели СКАБ , широко применяемые в нефтегазовой сфере. Их изготавливают из современных материалов, независимых от зарубежных поставок. В общей сложности в линейке кабельного завода «Спецкабель» – более миллиона различных позиций кабельно-проводниковой продукции.

На конференциях «Газпром нефть» и «ЛУКОЙЛ» обсуждались актуальные вопросы метрологического обеспечения измерений и учета углеводородов при движении от скважины до потребителя, а также новейшие методы и средства измерений углеводородного сырья и нефтепродуктов. Участники дискутировали на тему импортозамещения средств измерений и цифровых трансформаций в метрологии, поднимали вопросы нормативно-правового регулирования в нефтегазовой отрасли и в области обеспечения единства измерений.