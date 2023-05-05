Работники "Орелэнерго" благоустраивают воинские захоронения

В преддверии Дня Победы работники филиала ПАО «Россети Центр» – «Орелэнерго» приняли участие в благоустройстве воинских захоронений, исторических комплексов и памятников участникам Великой Отечественной войны во всех районах электрических сетей (РЭС) филиала.

В каждом районе Орловской области сотрудники РЭС поддерживают чистоту и порядок на территории подшефных памятных мест и захоронений, посвящённых Великой Отечественной войне. В этом году силами сотрудников филиала благоустроено 25 различных мемориалов.

Так, в Глазуновском районе энергетики отремонтировали и убрали мемориал воинам-односельчанам. братские могилы в Малоархангельском, Колпнянском, Покровском, Хотынецком, Болховском и Мценском районах. Провели уборку памятников безымянным бойцам и братских захоронений в Залегощенском, Новосильском и Ливенском районах. Привели в порядок памятник неизвестным летчикам в Верховском районе, а также мемориал на месте военного госпиталя в Знаменском районе. Сотрудники «Орелэнерго» очистили от растительности дорожки, убрали сухие листья, ветки и мусор с клумб и прилегающей территории, произвели окраску ограждений, косметический ремонт стел и обелисков.

В Орловском районе в деревне Калиновка, где героически погиб Герой Советского Союза, генерал-майор Леонтий Гуртьев, благоустроен одноименный мемориал и «Аллея энергетиков», заложенная сотрудниками Орелэнерго в 2012 году.

«Сотрудники Орелэнерго ухаживают за подшефными воинскими захоронениями в течение всего года. Ведь уважение к истории своей страны должно проявляться не только в словах, но и подтверждаться делами.