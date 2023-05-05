Режевской кабельный завод: С Днём Великой Победы!

Уважаемые коллеги и партнёры,

поздравляем вас с Днём Победы в Великой Отечественной войне!

Своей огромной нравственной, вдохновляющей силой этот праздник объединяет все поколения граждан нашей страны. Он навеки вписан в судьбу каждой семьи, каждого человека. Этот праздник наполнен чувством патриотизма, гордости, благодарности за отвагу и героизм нашего народа. Пусть память об этой победе будет для всех вечным примером мужества и стойкости.



Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой. Пусть в вашем доме царит счастье и любовь!