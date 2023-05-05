Около 24 км из них введут в эксплуатацию до конца текущего дорожно-строительного сезона.

Так, в этом году завершится капремонт участка с 824-го по 838-й км трассы Р-22 «Каспий», 10 километров которого расширены до четырех полос и уже эксплуатируются. Оставшиеся четыре километра также переведут в четырехполосное исполнение, разделив встречные потоки транспорта осевым барьерным ограждением. Кроме того, на пересечении с местной дорогой Фролово – Ветютнев устроят переходно-скоростные полосы и 1,2 км электроосвещения.

Аналогичные работы, предполагающие расширение проезжей части, начались и на участке трассы Р-22 с 652-го по 663-й км возле поселка Новониколаевский: дорожники поэтапно будут устраивать две новые полосы, перепускать на них поток транспорта, а затем капитально ремонтировать старые две. Встречные потоки здесь также разделят осевым барьерным ограждением.

Продолжается расширение трассы Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград, начатое в прошлом году. Участок с 643-го по 654-й км, проходящий через Дубовку, в ходе капремонта получит две новые полосы для движения. Также на этой дороге пройдет ремонт участка с 504-го по 509-й км у Камышина: специалисты заменят изношенные слои дорожного покрытия, обновят знаки и разметку.

Отремонтируют и участки трассы Р-229 Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград (км 633 – км 652 и км 730 – км 750). Еще порядка 40 км двух автодорог защитят слоями износа: речь идет о 10-километровом участке трассы Р-22 «Каспий» (км 782 – км 792), а также трех отрезках автодороги Р-228 общей протяженностью 31 км (км 470 – км 481, км 530 – км 540, км 602 – км 612).

- Все перечисленные работы направлены на приведении к нормативам опорной сети автомобильных дорог региона, куда входят все федеральные трассы. Важность этой работы еще раз подчеркнули руководители отрасли на научно-практической конференции Росавтодора, которая проходила в Казани с 26 по 28 апреля. И, конечно, особое внимание мы уделяем развитию важнейших инфраструктурных объектов. Если говорить о Волгоградской области, то это строительство обхода Волгограда, первый и второй этапы которого мы сейчас реализуем, - подчеркнул начальник ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Юрий Сорокин.

*** В ведении ФКУ Упрдор Москва-Волгоград находятся 2495 км федеральных автодорог в пяти регионах Российской Федерации. Более 1200 км из них проходят по территории Волгоградской области.