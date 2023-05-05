 

Энергетики "Россети Кубань" высадили березы в Майкопе ко Дню Победы

5 мая 2023, 14:00 315 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Кубань
Авторы и источники / Правообладателям

Сотрудники Адыгейского филиала «Россети Кубань» высадили молодые саженцы березы на аллее, заложенной в прошлом году в честь Дня Победы возле центрального офиса предприятия в городе Майкопе.

Эколого-патриотическая акция приурочена к 78-й годовщине Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками и инициирована руководством, профсоюзной организацией, советами ветеранов и молодежи Адыгейских электрических сетей.

Озеленение территории Майкопа стало доброй традицией для энергетиков филиала. Ранее, в городском парке культуры и отдыха сотрудниками предприятия засажены деревьями и кустарниками три зоны, которые в настоящее время радуют своим цветением горожан и гостей столицы Адыгеи.

Энергетики провели уборку территории предприятия и прилегающих зон, выполнили покраску деревьев и газонных бордюров.

Субботники проведены в офисах энергетиков, расположенных в населенных пунктах Апшеронского, Белореченского, Гиагинского, Майкопского, Кошехабльского, Красногвардейского районов Кубани и Адыгеи. В экологических мероприятиях приняли участие порядка 700 сотрудников филиала.

Обсудить на форуме
Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

Подпишитесь на YouTube канал портала RusCable.Ru.
Больше 3500+ подписчиков уже с нами! Спецпроекты, шоу и прямые эфире у вас под рукой!

Подписаться на канал

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир
+