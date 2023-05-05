Речь о 9-километровом участке с 330-го по 339-й км автодороги Р-216 Астрахань - Элиста - Ставрополь в Приютненском районе, 7-километровом – с 223-го по 230-й км – в Кетченерском и Целинном районах близ п. Кегульта, а также двух отрезках подъезда к г. Элисте от трассы Р-22 «Каспий» – с 109-го по 114-й км, c 114-го по 122-й км – в Малодербетском и Сарпинском районах.

В текущем дорожно-строительном сезоне федеральные дорожники продолжат работы по восстановлению дорожной одежды, в том числе усилению, уширению до четырех полос и выравниванию земляного полотна, укладке новых водопропускных труб и других инженерно-технических коммуникаций.

На указанных объектах специалисты поэтапно выполнят работы по расширению земляного полотна, устроят основание методом холодной регенерации конструктивных слоев, позволяющим повторно использовать материалы старой дорожной одежды без ее разогрева, после чего приступят к укладке нижних и верхних слоев дорожного покрытия. Для обеспечения безопасности дорожного движения верхний слой нового покрытия выполнят из щебеночно-мастичного асфальтобетона, обладающего хорошими сцепными свойствами и обеспечивающего высокие транспортно-эксплуатационные показатели.

Для обеспечения безопасности на нескольких отрезках предусмотрено устройство разворотных петель с организацией переходно-скоростных полос, а также освещения и двустороннего осевого барьерного ограждения со светоотражателями. На всех участках заменят дорожные знаки и нанесут разметку.

Также в июне текущего года будет дан старт работам по ремонту 7-километрового участка северной объездной г. Элисты, объединяющего федеральные трассы Р-216 Астрахань-Элиста-Ставрополь и Р-22 «Каспий» (подъезд к г. Элиста). Наряду с повышением эксплуатационных качеств участка дороги, подрядная организация выполнит работы по замене дорожных знаков, устройству перильного и барьерного ограждения.

Кроме того, в ближайшие два года проведут работы по устройству защитных и слоев износа на девяти участках автодорог Р-22, Р-215 и Р-216 общей протяженностью около 40 км. Это позволит продлить срок службы дорожного покрытия и обеспечить его шероховатость, водонепроницаемость и износостойкость.

Выполненные работы позволят повысить не только уровень безопасности дорожного движения, но и транспортную доступность республики и соседних регионов. Кстати, этому аспекту было уделено значительное внимание на прошедшей недавно в Казани научно-практической конференции Росавтодора «Эффективные подходы к реализации дорожной деятельности на территории субъектов РФ».