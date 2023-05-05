Правительство Саратовской области приняло решение о комплексном развитии незастроенной территории бывшего аэропорта «Саратов-Центральный» города Саратова общей площадью 161,73 га.

Концепция проекта предполагает разнообразную типологию застройки: жилые дома, необходимая инфраструктура, а также современные технические и архитектурные решения.

«Прежде чем начать строительство, необходимо осуществить снос существующих объектов аэропортовой инфраструктуры. Всего же в рамках проекта предстоит построить объекты капитального строительства общей площадью свыше 1,45 млн кв. м, из которых свыше 920 тысяч кв. м составят многоквартирные дома различной высотности, вплоть до 30 этажей», - подчеркнул первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.

Проект планируется завершить до 2036 года. Благодаря его реализации свыше 30,5 тысяч человек смогут улучшить свои жилищные условия.

Проект планировки территории бывшего аэропорта Саратова был утвержден в апреле 2022 года. На территории площадью 144 га планируется строительство нового микрорайона «Аэропорт».

Реализация механизма комплексного развития территорий положительно сказывается на достижении целей национального проекта «Жилье и городская среда» благодаря улучшению жилищных условий граждан, в том числе посредством расселения аварийного жилищного фонда и строительства жилья.