«Россети Тюмень» выполнили ультразвуковую диагностику 7 высоковольтных подстанций, питающих объекты крупных промышленных предприятий в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Профилактические мероприятия позволят энергокомпании своевременно устранить скрытые дефекты оборудования и обеспечить надежное электроснабжение потребителей.

Ультразвуковой контроль – высокоточный и эффективный метод диагностики, основанный на распространении ультразвуковых волн через объект исследования. В электроэнергетике такая технология неразрушающего контроля помогает обнаруживать внутренние микроскопические дефекты элементов ключевого энергооборудования.

С помощью ультразвука энергетики обследовали фарфоровые изоляторы выключателей 110 кВ на 7 центрах питания, которые обеспечивают электричеством объекты «Роснефти», «Транснефти», «Сибура» и «РЖД». На основе полученных результатов специалисты скорректировали перечень плановых мероприятий, чтобы повысить надежность 2 высоковольтных подстанций, одна из которых обеспечивает подачу электроэнергии на Мамонтовское месторождение – седьмое в России по размеру запасов нефти.

Компания «Россети Тюмень» использует широкий арсенал современных технологий и методов для обеспечения бесперебойной работы электросетевого комплекса Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. Помимо ультразвуковых специалисты проводят тепловизионные и низковольтные измерения. Регулярная диагностика позволяет исключить продолжительный и дорогостоящий ремонт оборудования и повысить надежность электроснабжения потребителей.