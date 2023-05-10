На Ямале построят площадку налива СПГ

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на создание объектов для отгрузки сжиженного природного газа в рамках проекта «Ямал СПГ».

Участок строительства расположен в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, на территории проекта по добыче, подготовке, сжижению газа, отгрузке сжиженного природного газа и газового конденсата «Ямал СПГ» (дочернее общество ПАО «НОВАТЭК») на базе Южно-Тамбейского НГКМ.

Здесь планируется создание площадки налива СПГ в криогенный передвижной автомобильный газовый заправщик (КриоПАГЗ). На площадке налива, помимо основного технологического оборудования, разместят эстакаду инженерных коммуникаций, весы с пандусами под навесом, а также опоры освещения и иные необходимые сооружения.

«Выбор технологического оборудования на производственной площадке «Ямал СПГ» обеспечивает выполнение требований по промышленной и экологической безопасности объектов и коммуникаций для транспортировки сжиженного природного газа», – отметил главный эксперт проекта Андрей Путря.

В соответствии с технологией одновременная отгрузка СПГ в танкеры и автомобильные криоцистерны не предусмотрена, поскольку это может привести к нестабильному составу газовой продукции в системе морской отгрузки, пояснил эксперт.

Застройщик – ОАО «Ямал СПГ».

Генеральный проектировщик – ООО «НОВАТЭК Научно-технический центр».