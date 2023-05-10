Опубликована программа ЭлектроФорума-2023

RusCable Insider #310
30 лет "УНКОМТЕХ", хронология инноваций и кабельный нефтегаз!
Выставка Электро - ключевая коммуникативная площадка международного уровня, объединяющая профессионалов в области электротехники, электрооборудования для энергетики и строительства, а также освещения и автоматизации в этом году впечатлит посетителей масштабом экспозиции.
Выставка в этом году выросла более, чем в 2 раза - в экспозиции примут участие свыше 300 компаний из Испании, Казахстана, Китая, Республики Беларусь, России и Турции. Китай и Турция будут представлены национальными экспозициями при поддержке государственных отраслевых союзов.
Традиционно выставка ЭЛЕКТРО сопровождается насыщенной деловой программой и будет разделена по тематическим дням:
6 ИЮНЯ ДЕНЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
7 ИЮНЯ ДЕНЬ ЗАКАЗЧИКА
8 ИЮНЯ ДЕНЬ ПРОЕКТИРОВЩИКА
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