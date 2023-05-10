Опубликована программа ЭлектроФорума-2023

Выставка Электро - ключевая коммуникативная площадка международного уровня, объединяющая профессионалов в области электротехники, электрооборудования для энергетики и строительства, а также освещения и автоматизации в этом году впечатлит посетителей масштабом экспозиции.

Выставка в этом году выросла более, чем в 2 раза - в экспозиции примут участие свыше 300 компаний из Испании, Казахстана, Китая, Республики Беларусь, России и Турции. Китай и Турция будут представ­лены националь­ными экспози­циями при поддержке государ­ствен­ных отрасле­вых союзов.

Традиционно выставка ЭЛЕКТРО сопровождается насыщенной деловой программой и будет разделена по тематическим дням:

6 ИЮНЯ ДЕНЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

«Переходи на наше» : демонстрация решений-аналогов санкционной электротехнике в специальной трен-зоне

Дискуссионный клуб «Риски и возможности отечественного производства в актуальных условиях»

Нетворкинг «Нестандартные решения по сертификации: новые возможности для электротехнического бизнеса»

Конференция «Перспективные проекты и направления развития электрических машин и изоляционных материалов»

«ЭлектроРеклама-2023» : итоги конкурса и награждение призеров

7 ИЮНЯ ДЕНЬ ЗАКАЗЧИКА

«Лидер закупок. Электро» : премия для Заказчиков электротехники

Центр Закупок: прямое общение с заказчиками в нетворкинг-зоне

«ЭлектроМарафон»: встречи заказчиков и поставщиков в формате speed-dating

Техническая конференция «Электрооборудование промышленных, гражданских и жилых объектов» Системы обеспечения бесперебойного электроснабжения Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем зданий и промышленных объектов Современные возможности и технологии интеллектуального освещения



8 ИЮНЯ ДЕНЬ ПРОЕКТИРОВЩИКА

«Проектный центр» : тест-драйв САПР систем электроснабжения

«Есть Контакт!»: призовой квест для посетителей выставки

Насыщенная программа семинаров и мастер-классов по актуальным вопросам проектирования и электромонтажа

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