Опубликована программа ЭлектроФорума-2023

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10 мая 2023, 15:45 55 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: "ЭЛЕКТРО-2023"
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Выставка Электро - ключевая коммуникативная площадка международного уровня, объединяющая профессионалов в области электротехники, электрооборудования для энергетики и строительства, а также освещения и автоматизации в этом году впечатлит посетителей масштабом экспозиции.

Выставка в этом году выросла более, чем в 2 раза - в экспозиции примут участие свыше 300 компаний из Испании, Казахстана, Китая, Республики Беларусь, России и Турции. Китай и Турция будут представ­лены националь­ными экспози­циями при поддержке государ­ствен­ных отрасле­вых союзов.

Традиционно выставка ЭЛЕКТРО сопровождается насыщенной деловой программой и будет разделена по тематическим дням:

6 ИЮНЯ ДЕНЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

  • «Переходи на наше» : демонстрация решений-аналогов санкционной электротехнике в специальной трен-зоне
  • Дискуссионный клуб «Риски и возможности отечественного производства в актуальных условиях»
  • Нетворкинг «Нестандартные решения по сертификации: новые возможности для электротехнического бизнеса»
  • Конференция «Перспективные проекты и направления развития электрических машин и изоляционных материалов»
  • «ЭлектроРеклама-2023» : итоги конкурса и награждение призеров

7 ИЮНЯ ДЕНЬ ЗАКАЗЧИКА

  • «Лидер закупок. Электро» : премия для Заказчиков электротехники
  • Центр Закупок: прямое общение с заказчиками в нетворкинг-зоне
  • «ЭлектроМарафон»: встречи заказчиков и поставщиков в формате speed-dating
  • Техническая конференция «Электрооборудование промышленных, гражданских и жилых объектов»
    • Системы обеспечения бесперебойного электроснабжения
    • Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем зданий и промышленных объектов
    • Современные возможности и технологии интеллектуального освещения

8 ИЮНЯ ДЕНЬ ПРОЕКТИРОВЩИКА

  • «Проектный центр» : тест-драйв САПР систем электроснабжения
  • «Есть Контакт!»: призовой квест для посетителей выставки
  • Насыщенная программа семинаров и мастер-классов по актуальным вопросам проектирования и электромонтажа

Полная программа и регистрация на мероприятия на сайте форума

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Метки: ЭЛЕКТРО-2023, ЭЛЕКТРОФОРУМ
Отрасль: Электроэнергетика Электротехника 

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