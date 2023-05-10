СУЭНКО экстренно восстанавливает ЛЭП в Зауралье после пожаров

Утром 9 мая бригады СУЭНКО приступили к восстановлению электрических сетей в населенных пунктах Зауралья, пострадавших от пожара. В работах задействованы 4 курганских филиала, 28 бригад, 145 человек, 44 единицы спецтехники.

Восстановление сетей проходит в два этапа. Сначала технические специалисты #СУЭНКО обследуют состояние энергообьектов: где сети в надлежащем техническом состоянии, где требуется комплексная реконструкция, а где нужно построить новую линию взамен уничтоженной огнем. Далее бригады приступают непосредственно к восстановительным работам.

«Начали обследование сразу, как только позволила обстановка в пострадавших от огня населенных пунктах. Первые результаты получили 8 мая, а сегодня с утра бригады уже зашли в Смолино, близлежащие к Кургану СНТ, в село Юлдус, Нечунаево, Кодское и Могилево в Шадринском районе», - рассказал директор СУЭНКО Данил Анучин.

Параллельно энергетики продолжают обследование электросетевого хозяйства в разных населенных пунктах Курганской области. По результатам бригады будут направляться туда, где необходимы работы.

«Наша задача – восстановить электроснабжение, чтобы люди могли подключиться уже сейчас, где жильё уцелело, и могли начать восстановление, где сгорело все. На это направлены все силы. Аварийный запас материалов укомплектован на 100%, что ускоряет ход работ. Первые результаты увидим сегодня, в День Победы», - рассказал Анучин.

По завершении работ ЛЭП поставят под охранное напряжение. По заявкам жителей, их подключат к восстановленным или вновь построенным электросетям.