 

В Чечне продолжат модернизацию системы электроснабжения

10 мая 2023, 14:15 168 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Елена Афонина/ТАСС

Фото: Елена Афонина/ТАСС

Управление государственной экспертизы Чеченской Республики выдало положительные заключения на очередные этапы реконструкции линейных объектов и электроподстанций 110 кВ в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы. Региональная экспертная организация использует Единую цифровую платформу экспертизы.

Мероприятия по модернизации и развитию инфраструктуры энергоснабжения в Чеченской Республике проводятся совместно с Северо-Кавказским филиалом Россетей. Программа реализуется поэтапно, охватывая все районы региона. Основная задача проектов – строительство новых линий электропередач и снижение потерь электроэнергии в действующих, а также техническое оснащение территориальных подразделений АО «Чеченэнерго».

Согласно проектам, получившим положительные заключения государственной экспертизы Чеченской Республики, работы по реконструкции энергосетей пройдут в Ачхой-Мартановском, Веденском, Гудермесском, Наурском, Сунженском и других муниципальных районах республики и в городском округе Грозный. В ходе работ второго и третьего этапов также будет проведена реконструкция подстанций ПС 110 кВ Гудермес, ПС 110 кВ Самашки, ПС 110 кВ Ойсунгур.*

Застройщик – АО «Чеченэнерго».

Проектные организации – ООО «Нийсо и К», «Инженерный центр Энергосетьпроект» и другие.

*Информация подготовлена на основе открытых источников.

 

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Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ЧЕЧНЯ, РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, ЧЕЧЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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