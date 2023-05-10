В Еврейской автономной области отремонтируют участок автомобильной дороги «Биробиджан – Унгун – Ленинское»в Ленинском районе, сообщает RosTender.info. Протяженность работ составит 2,3 км.

Предусмотрено устройство дорожной одежды, ремонт автобусных остановок, примыканий, водопропускных труб. Участок обустроят – нанесут разметку, установят столбики и знаки.

Департамент автомобильных дорог и транспорта правительства ЕАО определит подрядчика по итогам тендера. Прием заявок на участие открыт до 18 мая, начальная цена контракта – 83 млн рублей. Итоги подведут спустя 4 дня.

Работы завершатся не позднее начала сентября 2024 года. Мероприятия пройдут в рамках реализации государственной программы «Развитие сети автомобильных дорог Еврейской автономной области» на 2020-2027 годы».