В Северной Осетии будут реконструированы три ГЭС

В утвержденной Приказом Министерства энергетики РФ Схеме и программе развития электроэнергетических систем России (далее – СиПР) на 2023–2028 годы включен прогноз и основные технические решения по развитию энергосистемы Республики Северная Осетия – Алания. В соответствии с разработанным АО «СО ЕЭС» прогнозом, до 2028 года в энергосистеме РСО-А планируется увеличение потребления электрической энергии до 2 044 млн кВт ч со среднегодовым темпом прироста – 1,2 %, а также увеличение максимального потребления электрической мощности до 364 МВт со среднегодовым темпом прироста – 0,7 %.

По информации Филиала АО «СО ЕЭС» Северокавказское РДУ, в соответствии с СиПР, в энергосистеме Северной Осетии планируется реализовать проекты, связанные с вводом в эксплуатацию и реконструкцией объектов по производству электроэнергии.

В частности, предусмотрено провести модернизацию Эзминской ГЭС с увеличением ее мощности с 45 МВт до 60 МВт со сроком реализации в 2025 году. В 2026-2028 гг. планируется модернизация Дзауджикауской ГЭС с увеличением мощности с 8 МВт до 9,6 МВт. В 2026 году запланировано модернизировать Гизельдонскую ГЭС с увеличением мощности до 26,4 МВт (прирост на 3,6 МВт).

В СиПР также определены решения по перспективному развитию электрических сетей энергосистемы Республики Северная Осетия – Алания.

В целях реновации основных фондов электросетевого хозяйства Единой национальной (общероссийской) электрической сети предусмотрена реконструкция подстанции 330 кВ Владикавказ-2 с установкой двух статических компенсаторов мощностью 50 Мвар каждый.

Для исключения рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений предусмотрено мероприятие по реконструкции ПС 110 кВ Ардон-110 с заменой трансформатора мощностью 10 МВА на трансформатор мощностью 16 МВА.

«За последние годы в Республике Северная Осетия – Алания наблюдается устойчивый рост электропотребления. Наиболее весомый прирост отпуска электроэнергии дают проекты развития промышленности, сельского хозяйства, жилищного строительства, транспортной инфраструктуры. Важно, чтобы все наши планы были синхронизированы с развитием энергосистемы и Северная Осетия получала необходимое количество электроэнергии», - подчеркнул министр жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики РСО-А Майран Тамаев.

Новая модель планирования перспективного развития отрасли введена с 1 января 2023 года в соответствии с принятыми в июне 2022 года поправками в Федеральный закон № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». Согласно документу, центром ответственности за перспективное планирование электроэнергетики назначен Системный оператор. В спектр задач компании включена разработка Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики на 18 лет и Схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 6 лет с включением в последнюю планов по развитию региональных энергосистем в части системообразующей сети 110 кВ и выше. Внедрение новой системы направлено на повышение качества и прозрачности документов перспективного планирования, а также увеличение экономической эффективности принимаемых технических решений по формированию будущего облика энергосистемы при соблюдении установленных параметров ее надежности.