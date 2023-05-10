Региональную программу модернизации системы коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы утвердили в Томской области. За два года на эти цели направят более 1,26 млрд рублей, следует из документа, опубликованного в пятницу на сайте областной администрации.

"Постановляю утвердить региональную программу Томской области по модернизации систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы. <...> Общий объем финансирования региональной программы на 2023-2024 годы составляет 1,257 млрд рублей", - говорится в документе.

Деньги будут выделены из средств Фонда развития территорий, областного и местного бюджетов, а также из внебюджетных источников.

Планируется, что к 2027 году протяженность обновленных сетей увеличится на 80,8 км, а аварийность на сетях снизится почти на 17,2%. Ответственным за реализацию программы назначен департамент ЖКХ и госжилнадзора Томской области.