Специалисты Усть-Лабинского филиала «Россети Кубань» приступили к комплексному ремонту подстанции 35 кВ «Заря» в Тбилисском районе Краснодарского края.

Подстанция «Заря» общей мощностью 2,5 МВА отвечает за энергоснабжение свыше 2,4 тыс. потребителей станицы Ловлинской, молочно-товарных ферм, крупных сельскохозяйственных предприятий, а также более десятка социально значимых объектов: котельные, школы и детские сады.

Энергетики Усть-Лабинского филиала «Россети Кубань» отремонтируют силовые трансформаторы, масляные выключатели, секции шин и других элементов, а также покрасят оборудование и металлоконструкции.

– Ремонт энергообъекта проводится с минимальными ограничениями подачи электроэнергии для потребителей, которые на время проведения работ запитываются по резервным схемам энергоснабжения, – рассказал директор Усть-Лабинских электрических сетей Вадим Макушин.

Комплекс технических мероприятий обеспечит надежную и бесперебойную работу питающего центра в период летних пиков нагрузок на энергосистему.